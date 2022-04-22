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КВВГЭнг(A)-ХЛ 19х1,0

КВВГЭнг(A)-ХЛ 19х1,0
0.081
км
ООО «ЭлектроТехПром»
Пермь
КВВГЭнг(A)-ХЛ 19х1,0
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-ХЛ 19х1,0
0.054
км
276 700,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГЭнг(A)-ХЛ 19х1,0
0.000
км
ООО «Артэс-Строй»
Пермь
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