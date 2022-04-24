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КВВГЭнг(A)-ХЛ 14х1,5

КВВГЭнг(A)-ХЛ 14х1,5
0.005
км
ООО ТД «ПИК»
Пермь
КВВГЭнг(A)-ХЛ 14х1,5
0.895
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-ХЛ 14х1,5
0.082
км
260 000,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГЭнг(A)-ХЛ 14х1,5
0.076
км
230 000,00 RUB
ООО «ПКО ЭнергоГрупп»
Челябинск
КВВГЭнг(A)-ХЛ 14х1,5
0.050
км
АО «ТПК «Квадро-Импэкс»
Санкт-Петербург
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