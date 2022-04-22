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Кабель КВВГЭнг(A)-FRLS 5х1,0

КВВГЭнг(A)-FRLS 5х1,0
0.653
км
ООО «ТКС»
Краснодар
КВВГЭнг(A)-FRLS 5х1,0
0.641
км
101,98 RUB
ООО «Проводник»
Химки
КВВГЭнг(A)-FRLS 5х1,0
0.342
км
ООО «ЕФК»
Видное
КВВГЭнг(A)-FRLS 5х1,0
1.837
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГЭнг(A)-FRLS 5х1,0
0.064
км
102 100,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГЭнг(A)-FRLS 5х1,0
0.207
км
ООО «ТомскКабель»
Томск
КВВГЭнг(A)-FRLS 5х1,0
0.076
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-FRLS 5х1,0
0.386
км
ООО ПКП «СегментЭнерго»
Чехов
КВВГЭнг(A)-FRLS 5х1,0
0.137
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВВГЭнг(A)-FRLS 5х1,0
10.560
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГЭнг(A)-FRLS 5х1,0
0.220
км
ООО «ТД «Иллион»
Пермь
КВВГЭнг(A)-FRLS 5х1,0
0.191
км
ООО «ЛенСтройМет ВК»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-FRLS 5х1,0
2.082
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КВВГЭнг(A)-FRLS 5х1,0
0.199
км
ООО «Конкорд»
Смоленск
КВВГЭнг(A)-FRLS 5х1,0
0.102
км
АО «ТПК «Квадро-Импэкс»
Санкт-Петербург
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