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Кабель КВВГЭнг(A)-FRLS 27х1,0

КВВГЭнг(A)-FRLS 27х1,0
0.068
км
454 000,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГЭнг(A)-FRLS 27х1,0
0.160
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
КВВГЭнг(A)-FRLS 27х1,0
0.532
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
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