1. Однопроволочная круглая медная жила 2. Термический барьер в виде обмотки с перекрытием из двух слюдосодержащих лент 3. Изоляция жилы из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности 4. Заполнение между скрученными изолированными жилами из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, наложенное одновременно с разделительным слоем. 5. Разделительный слой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности 6. Металлический экран из медной фольги или медной ленты наложенной с перекрытием 7. Оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности

Применение кабеля КВВГЭнг(A)-FRLS 27х0,75

— Контрольные огнестойкие экранированные кабели КВВГЭнг(A)-FRLS предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ

— Кабель КВВГЭнг(A)-FRLS может эксплуатироваться на объектах, которым характерны высокие требования к пожарной и взрывобезопасности

— Кабельное изделие марки КВВГЭнг(A)-FRLS изготавливается для общепромышленного применения и на атомных станциях (АС) вне гермозоны в системах АС класса 2 по классификации ОПБ 88/97(ПНАЭ Г-01-011) при поставках на внутренний рынок и на экспорт, в том числе в страны с тропическим климатом

— Предназначены для прокладки в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе во взрывоопасных зонах всех классов, кроме взрывоопасных зон класса В