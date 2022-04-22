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Кабель КВВГЭнг(A)-FRLS 19х1,0

КВВГЭнг(A)-FRLS 19х1,0
0.819
км
ООО «ТКС»
Краснодар
КВВГЭнг(A)-FRLS 19х1,0
0.366
км
ООО «ЕФК»
Видное
КВВГЭнг(A)-FRLS 19х1,0
0.661
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГЭнг(A)-FRLS 19х1,0
0.188
км
329 300,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГЭнг(A)-FRLS 19х1,0
0.035
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВВГЭнг(A)-FRLS 19х1,0
1.251
км
ООО «ЛенСтройМет ВК»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-FRLS 19х1,0
0.673
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КВВГЭнг(A)-FRLS 19х1,0
0.194
км
325,64 RUB
ООО «МегаСнаб СПБ»
Санкт-Петербург
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