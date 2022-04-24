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Кабель КВВГЭнг(A)-FRLS 10х2,5

КВВГЭнг(A)-FRLS 10х2,5
0.100
км
ООО «Эртрон-Н»
Москва
КВВГЭнг(A)-FRLS 10х2,5
0.523
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-FRLS 10х2,5
0.227
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-FRLS 10х2,5
0.056
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГЭнг(A)-FRLS 10х2,5
0.205
км
ООО «ПрофБизнесКонсалтинг»
Пермь
КВВГЭнг(A)-FRLS 10х2,5
0.164
км
345 700,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГЭнг(A)-FRLS 10х2,5
0.825
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КВВГЭнг(A)-FRLS 10х2,5
0.730
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВГЭнг(A)-FRLS 10х2,5
0.000
км
АО «МарПосадКабель»
Мариинский Посад
КВВГЭнг(A)-FRLS 10х2,5
1.071
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
КВВГЭнг(A)-FRLS 10х2,5
0.125
км
ООО «Кабельный Завод Кабэкс»
Ревда
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