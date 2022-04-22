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Кабель КВВГЭнг(A) 5х1,5

КВВГЭнг(A) 5х1,5
0.018
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГЭнг(A) 5х1,5
0.139
км
ООО «Квин»
Пермь
КВВГЭнг(A) 5х1,5
0.591
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A) 5х1,5
3.360
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГЭнг(A) 5х1,5
0.150
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
КВВГЭнг(A) 5х1,5
0.040
км
ИП Мартюшев Е.А.
Омск
КВВГЭнг(A) 5х1,5
3.126
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВГЭнг(A) 5х1,5
4.965
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВГЭнг(A) 5х1,5
0.011
км
ООО «Кабельмаг»
Москва
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