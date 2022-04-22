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Кабель КВВГЭнг(A) 4х2,5

КВВГЭнг(A) 4х2,5
0.485
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A) 4х2,5
2.475
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A) 4х2,5
0.420
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГЭнг(A) 4х2,5
0.001
км
ИП Мартюшев Е.А.
Омск
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