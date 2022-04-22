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Кабель КВВГЭнг(A) 4х1,0

КВВГЭнг(A) 4х1,0
0.169
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A) 4х1,0
0.097
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГЭнг(A) 4х1,0
0.169
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A) 4х1,0
0.370
км
ООО «ПрофЭнергоКабель»
Челябинск
КВВГЭнг(A) 4х1,0
0.420
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
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