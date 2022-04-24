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Кабель КВВГЭнг(A) 19х1,5

КВВГЭнг(A) 19х1,5
3.286
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A) 19х1,5
0.204
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КВВГЭнг(A) 19х1,5
0.140
км
ООО «УралФим»
Екатеринбург
КВВГЭнг(A) 19х1,5
0.100
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Новосибирск
КВВГЭнг(A) 19х1,5
0.123
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
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