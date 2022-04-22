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Кабель КВВГЭнг(A) 14х2,5

КВВГЭнг(A) 14х2,5
0.766
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A) 14х2,5
1.678
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
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