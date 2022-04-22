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Кабель КВВГЭнг(A) 14х1,5

КВВГЭнг(A) 14х1,5
1.428
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A) 14х1,5
0.100
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КВВГЭнг(A) 14х1,5
0.211
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A) 14х1,5
0.960
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГЭнг(A) 14х1,5
0.048
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВВГЭнг(A) 14х1,5
0.053
км
ИП Мартюшев Е.А.
Омск
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