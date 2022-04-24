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Кабель КВВГЭнг(A) 10х1,5

КВВГЭнг(A) 10х1,5
1.484
км
ООО «ТД Энергоальянс»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A) 10х1,5
0.200
км
ООО «Квин»
Пермь
КВВГЭнг(A) 10х1,5
13.386
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A) 10х1,5
0.780
км
ООО «ЭлектроТехПром»
Пермь
КВВГЭнг(A) 10х1,5
0.226
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A) 10х1,5
0.624
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГЭнг(A) 10х1,5
0.140
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Новосибирск
КВВГЭнг(A) 10х1,5
2.581
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВГЭнг(A) 10х1,5
0.111
км
АО «ТПК «Квадро-Импэкс»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A) 10х1,5
0.043
км
ООО «РыбинскКабель»
Рыбинск
КВВГЭнг(A) 10х1,5
0.139
км
АО «Завод «ЭнергоКабель»
Электроугли
КВВГЭнг(A) 10х1,5
0.139
км
ЗАО «МТД «ЭнергоРегионКомплект»
Электроугли
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