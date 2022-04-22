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Кабель КВВГЭнг(A) 10х1,0

КВВГЭнг(A) 10х1,0
0.014
км
ООО «АЛГРУП Кабельная Компания»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A) 10х1,0
0.094
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A) 10х1,0
0.059
км
ООО «Квин»
Пермь
КВВГЭнг(A) 10х1,0
0.150
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A) 10х1,0
0.480
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГЭнг(A) 10х1,0
0.838
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
КВВГЭнг(A) 10х1,0
0.838
км
ООО «СаранскКабель»
Саранск
КВВГЭнг(A) 10х1,0
0.110
км
АО «ТПК «Квадро-Импэкс»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A) 10х1,0
0.036
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
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