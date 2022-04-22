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Кабель КВВГЭнг 7х2,5

КВВГЭнг 7х2,5
0.111
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВВГЭнг 7х2,5
0.191
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГЭнг 7х2,5
0.412
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВВГЭнг 7х2,5
0.191
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВГЭнг 7х2,5
2.369
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
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