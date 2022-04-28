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Кабель КВВГЭнг 7х1,0

КВВГЭнг 7х1,0
0.050
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГЭнг 7х1,0
11.400
км
ООО «ЛенСтройМет ВК»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг 7х1,0
1.104
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВВГЭнг 7х1,0
0.100
км
ООО «Химтес-Электрокомплект»
Екатеринбург
КВВГЭнг 7х1,0
5.085
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КВВГЭнг 7х1,0
0.297
км
ООО «Автоматика СЭМКабель»
Омск
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