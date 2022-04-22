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Кабель КВВГЭнг 5х2,5

КВВГЭнг 5х2,5
0.153
км
ООО «ЯрКо»
Красноярск
КВВГЭнг 5х2,5
0.031
км
ООО «АльфаТех»
Ярославль
КВВГЭнг 5х2,5
0.162
км
ООО «Химтес-Электрокомплект»
Екатеринбург
КВВГЭнг 5х2,5
0.163
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВВГЭнг 5х2,5
1.111
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭнг 5х2,5
0.029
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГЭнг 5х2,5
0.035
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВГЭнг 5х2,5
0.144
км
143 300,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГЭнг 5х2,5
1.607
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КВВГЭнг 5х2,5
0.015
км
ООО «Сибавтоматика+»
Томск
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