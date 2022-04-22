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Кабель КВВГЭнг 4х6,0

КВВГЭнг 4х6,0
0.201
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВВГЭнг 4х6,0
0.648
км
ООО ТД «Кабельная Индустрия»
Уфа
КВВГЭнг 4х6,0
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭнг 4х6,0
0.098
км
273 000,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГЭнг 4х6,0
1.365
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
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