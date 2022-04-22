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Кабель КВВГЭнг 4х2,5

КВВГЭнг 4х2,5
0.025
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГЭнг 4х2,5
0.110
км
АО «ТД Кольчуг-ОЦМ»
Кольчугино
КВВГЭнг 4х2,5
0.082
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КВВГЭнг 4х2,5
5.434
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГЭнг 4х2,5
1.799
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КВВГЭнг 4х2,5
0.150
км
ООО «Электроника»
Москва
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