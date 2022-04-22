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Кабель КВВГЭнг 4х1,0

КВВГЭнг 4х1,0
0.025
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВВГЭнг 4х1,0
0.055
км
ООО «Электрокабель»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг 4х1,0
0.025
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГЭнг 4х1,0
Под заказ
м
ООО «ГК «ЭнергоНефть»
Пермь
КВВГЭнг 4х1,0
5.273
км
ООО «Кабельный Центр Тюмень»
Тюмень
КВВГЭнг 4х1,0
0.020
км
ООО «ТелеКабель»
Казань
КВВГЭнг 4х1,0
0.118
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КВВГЭнг 4х1,0
0.952
км
ООО «ЛенСтройМет ВК»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг 4х1,0
0.205
км
ООО «Химтес-Электрокомплект»
Екатеринбург
КВВГЭнг 4х1,0
0.098
км
ООО «Рустехнологии»
Ростов-на-Дону
КВВГЭнг 4х1,0
0.834
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КВВГЭнг 4х1,0
2.586
км
ООО «Автоматика СЭМКабель»
Омск
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