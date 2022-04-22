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Кабель КВВГЭнг 37х2,5

КВВГЭнг 37х2,5
0.160
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВВГЭнг 37х2,5
0.500
км
ООО «Химтес-Электрокомплект»
Екатеринбург
КВВГЭнг 37х2,5
0.040
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГЭнг 37х2,5
0.325
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВГЭнг 37х2,5
1.677
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КВВГЭнг 37х2,5
0.040
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
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