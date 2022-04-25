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Кабель КВВГЭнг 37х1,0

КВВГЭнг 37х1,0
0.155
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВВГЭнг 37х1,0
0.436
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КВВГЭнг 37х1,0
0.022
км
ИП Мартюшев Е.А.
Омск
КВВГЭнг 37х1,0
0.216
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
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