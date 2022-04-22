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Кабель КВВГЭнг 27х2,5

КВВГЭнг 27х2,5
0.218
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГЭнг 27х2,5
0.063
км
ИП Аннаев А.Р.
Москва
КВВГЭнг 27х2,5
1.555
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГЭнг 27х2,5
0.105
км
ИП Мартюшев Е.А.
Омск
КВВГЭнг 27х2,5
2.819
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КВВГЭнг 27х2,5
1.020
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВГЭнг 27х2,5
0.535
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
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