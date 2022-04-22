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Кабель КВВГЭнг 19х2,5

КВВГЭнг 19х2,5
0.345
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВВГЭнг 19х2,5
0.502
км
ООО «Химтес-Электрокомплект»
Екатеринбург
КВВГЭнг 19х2,5
0.178
км
ИП Аннаев А.Р.
Москва
КВВГЭнг 19х2,5
1.466
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГЭнг 19х2,5
3.746
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВГЭнг 19х2,5
0.027
км
ИП Мартюшев Е.А.
Омск
КВВГЭнг 19х2,5
1.540
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
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