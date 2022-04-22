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Кабель КВВГЭнг 19х1,5

КВВГЭнг 19х1,5
0.127
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВВГЭнг 19х1,5
0.161
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВВГЭнг 19х1,5
0.074
км
ООО «Химтес-Электрокомплект»
Екатеринбург
КВВГЭнг 19х1,5
0.096
км
ООО «ЯрКо»
Красноярск
КВВГЭнг 19х1,5
0.056
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВВГЭнг 19х1,5
0.183
км
ИП Аннаев А.Р.
Москва
КВВГЭнг 19х1,5
0.135
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГЭнг 19х1,5
0.027
км
206,58 RUB
ООО «СибЭлектроКабель»
Томск
КВВГЭнг 19х1,5
0.105
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КВВГЭнг 19х1,5
0.135
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
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