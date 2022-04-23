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Кабель КВВГЭнг 14х1,5

КВВГЭнг 14х1,5
0.160
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВВГЭнг 14х1,5
0.027
км
ООО «Химтес-Электрокомплект»
Екатеринбург
КВВГЭнг 14х1,5
0.821
км
ООО «ЯрКо»
Красноярск
КВВГЭнг 14х1,5
0.250
км
ООО «УралСнабПермь»
Пермь
КВВГЭнг 14х1,5
0.290
км
ИП Аннаев А.Р.
Москва
КВВГЭнг 14х1,5
0.393
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
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