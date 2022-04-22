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Кабель КВВГЭнг 14х1,0

КВВГЭнг 14х1,0
0.029
км
ООО «Химтес-Электрокомплект»
Екатеринбург
КВВГЭнг 14х1,0
3.674
км
ООО «ЛенСтройМет ВК»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг 14х1,0
0.019
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГЭнг 14х1,0
0.018
км
203 100,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГЭнг 14х1,0
0.960
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КВВГЭнг 14х1,0
0.431
км
ООО «Автоматика СЭМКабель»
Омск
КВВГЭнг 14х1,0
0.019
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
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