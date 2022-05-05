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Кабель КВВГЭнг 10х4,0

КВВГЭнг 10х4,0
0.737
км
ООО «Химтес-Электрокомплект»
Екатеринбург
КВВГЭнг 10х4,0
0.262
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
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