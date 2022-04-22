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Кабель КВВГЭнг 10х2,5

КВВГЭнг 10х2,5
0.005
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГЭнг 10х2,5
0.128
км
305 000,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГЭнг 10х2,5
2.645
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
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