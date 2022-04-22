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Кабель КВВГЭнг 10х1,0

КВВГЭнг 10х1,0
0.010
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВВГЭнг 10х1,0
0.270
км
ИП Аннаев А.Р.
Москва
КВВГЭнг 10х1,0
0.032
км
ООО «ТелеКабель»
Казань
КВВГЭнг 10х1,0
0.214
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КВВГЭнг 10х1,0
0.005
км
ООО «АльфаТех»
Ярославль
КВВГЭнг 10х1,0
0.059
км
148 500,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГЭнг 10х1,0
3.308
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
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