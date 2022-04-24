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Кабель КВВГЭ 7х1,5

КВВГЭ 7х1,5
0.150
км
ООО «Рустехнологии»
Ростов-на-Дону
КВВГЭ 7х1,5
1.625
км
ООО «ЯрКо»
Красноярск
КВВГЭ 7х1,5
0.490
км
ООО «УралСнабПермь»
Пермь
КВВГЭ 7х1,5
0.084
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВВГЭ 7х1,5
12.589
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭ 7х1,5
Под заказ
м
ООО «ГК «ЭнергоНефть»
Пермь
КВВГЭ 7х1,5
0.145
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВГЭ 7х1,5
0.250
км
121 400,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГЭ 7х1,5
0.206
км
ООО «Автоматика СЭМКабель»
Омск
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