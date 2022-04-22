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Кабель КВВГЭ 7х0,75

КВВГЭ 7х0,75
0.165
км
ООО «Кабельный Центр Тюмень»
Тюмень
КВВГЭ 7х0,75
0.040
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВВГЭ 7х0,75
2.886
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
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