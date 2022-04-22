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Кабель КВВГЭ 5х2,5

КВВГЭ 5х2,5
0.895
км
ООО «Медиакабель»
Москва
КВВГЭ 5х2,5
0.030
км
ООО «Химтес-Электрокомплект»
Екатеринбург
КВВГЭ 5х2,5
0.691
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВВГЭ 5х2,5
1.053
км
ИП Аннаев А.Р.
Москва
КВВГЭ 5х2,5
1.425
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭ 5х2,5
0.164
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГЭ 5х2,5
0.832
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
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