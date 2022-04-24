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Кабель КВВГЭ 37х1,0

КВВГЭ 37х1,0
0.035
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГЭ 37х1,0
0.296
км
ООО «ЯрКо»
Красноярск
КВВГЭ 37х1,0
0.241
км
ООО «НК-Кабель»
Саранск
КВВГЭ 37х1,0
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭ 37х1,0
0.045
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВВГЭ 37х1,0
Под заказ
м
ООО «ГК «ЭнергоНефть»
Пермь
КВВГЭ 37х1,0
0.409
км
495 000,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГЭ 37х1,0
0.686
км
ООО «Химтес-Электрокомплект»
Екатеринбург
КВВГЭ 37х1,0
0.015
км
242 831,16 RUB
ООО «ТД «Подольсккабель»
Подольск
КВВГЭ 37х1,0
0.007
км
832,38 RUB
ООО «СибЭлектроКабель»
Томск
КВВГЭ 37х1,0
0.113
км
ООО «ТД «Арсенал-Энерго»
Волгоград
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