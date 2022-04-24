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Кабель КВВГЭ 27х2,5

КВВГЭ 27х2,5
0.310
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВВГЭ 27х2,5
0.249
км
ООО «Химтес-Электрокомплект»
Екатеринбург
КВВГЭ 27х2,5
1.644
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭ 27х2,5
0.028
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВВГЭ 27х2,5
1.048
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВВГЭ 27х2,5
2.120
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВГЭ 27х2,5
1.275
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВГЭ 27х2,5
0.235
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
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