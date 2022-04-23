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Кабель КВВГЭ 27х1,5

КВВГЭ 27х1,5
0.980
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВВГЭ 27х1,5
0.032
км
ООО «Химтес-Электрокомплект»
Екатеринбург
КВВГЭ 27х1,5
0.015
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГЭ 27х1,5
0.110
км
ИП Аннаев А.Р.
Москва
КВВГЭ 27х1,5
0.218
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВВГЭ 27х1,5
5.296
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭ 27х1,5
Под заказ
м
ООО «ГК «ЭнергоНефть»
Пермь
КВВГЭ 27х1,5
0.488
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВГЭ 27х1,5
0.005
км
470,57 RUB
ООО «СибЭлектроКабель»
Томск
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