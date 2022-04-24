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Кабель КВВГЭ 27х1,0

КВВГЭ 27х1,0
0.777
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Новосибирск
КВВГЭ 27х1,0
0.777
км
ООО «СаранскКабель»
Новосибирск
КВВГЭ 27х1,0
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭ 27х1,0
0.144
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВВГЭ 27х1,0
Под заказ
м
ООО «ГК «ЭнергоНефть»
Пермь
КВВГЭ 27х1,0
0.215
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВВГЭ 27х1,0
0.085
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
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