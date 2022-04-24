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Кабель КВВГЭ 19х1,5

КВВГЭ 19х1,5
0.110
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КВВГЭ 19х1,5
0.401
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВВГЭ 19х1,5
0.034
км
ООО «Химтес-Электрокомплект»
Екатеринбург
КВВГЭ 19х1,5
0.047
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГЭ 19х1,5
0.102
км
ООО «Элкаб»
Екатеринбург
КВВГЭ 19х1,5
2.452
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭ 19х1,5
2.313
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВВГЭ 19х1,5
Под заказ
м
ООО «ГК «ЭнергоНефть»
Пермь
КВВГЭ 19х1,5
0.047
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВГЭ 19х1,5
0.397
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
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