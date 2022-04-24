1. Однопроволочная круглая медная жила 2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката 3. Разделительный слой из полиэтилена или ПВХ пластиката или в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги 4. Металлический экран: — из медной фольги или медной ленты — или из алюминиевой фольги с проложенной вдоль экрана медной проволокой 5. Оболочка из ПВХ пластиката

Применение кабеля КВВГЭ 14х1,5

— Контрольные кабели КВВГЭ предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ

— Кабель КВВГЭ подходит для использования в помещениях, в земле и на улице (главное обеспечить защиту изделия в местах выхода на поверхность)

— Возможна прокладка кабеля в туннелях и каналах

— Кабель КВВГЭ имеет защитное экранированное покрытие от электромагнитных импульсов и может прокладываться рядом с другими изделиями