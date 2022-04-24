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Кабель КВВГЭ 14х0,75

КВВГЭ 14х0,75
0.070
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГЭ 14х0,75
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
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