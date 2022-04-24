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Кабель КВВГЭ 10х1,5

КВВГЭ 10х1,5
0.430
км
ООО ТД «Базис»
Екатеринбург
КВВГЭ 10х1,5
0.145
км
ООО «СОМЭС-групп»
Пермь
КВВГЭ 10х1,5
0.174
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВВГЭ 10х1,5
0.303
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КВВГЭ 10х1,5
0.024
км
ООО «Химтес-Электрокомплект»
Екатеринбург
КВВГЭ 10х1,5
11.442
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭ 10х1,5
0.029
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВВГЭ 10х1,5
0.034
км
АО «РКК»
Москва
КВВГЭ 10х1,5
Под заказ
м
ООО «ГК «ЭнергоНефть»
Пермь
КВВГЭ 10х1,5
0.456
км
183 500,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГЭ 10х1,5
0.061
км
ООО «Автоматика СЭМКабель»
Омск
КВВГЭ 10х1,5
0.040
км
ООО «Кабельмаг»
Москва
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