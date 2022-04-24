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Кабель КВВГ 5х2,5

КВВГ 5х2,5
1.500
км
ООО «Химтес-Электрокомплект»
Екатеринбург
КВВГ 5х2,5
0.077
км
ООО «РКБ»
Санкт-Петербург
КВВГ 5х2,5
0.500
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВВГ 5х2,5
0.165
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВВГ 5х2,5
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГ 5х2,5
0.090
км
ООО «РыбинскКабель»
Рыбинск
КВВГ 5х2,5
0.017
км
ООО «50 Герц»
Пенза
КВВГ 5х2,5
1.209
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГ 5х2,5
0.394
км
142 000,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГ 5х2,5
0.177
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
КВВГ 5х2,5
0.177
км
ООО «СаранскКабель»
Саранск
КВВГ 5х2,5
0.061
км
112,38 RUB
ООО «СибЭлектроКабель»
Томск
КВВГ 5х2,5
0.001
км
ИП Мартюшев Е.А.
Омск
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