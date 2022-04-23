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Кабель КВВГ 5х1,0

КВВГ 5х1,0
0.145
км
ООО «Уралкабельпром»
Пермь
КВВГ 5х1,0
2.600
км
ООО «ТК ЭнергоРесурс»
Архангельск
КВВГ 5х1,0
0.080
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГ 5х1,0
0.101
км
ООО «ТД Энергоальянс»
Москва
КВВГ 5х1,0
0.055
км
АО «ТД Кольчуг-ОЦМ»
Кольчугино
КВВГ 5х1,0
Под заказ
м
ООО «ГК «ЭнергоНефть»
Пермь
КВВГ 5х1,0
2.092
км
АО «РКК»
Москва
КВВГ 5х1,0
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГ 5х1,0
0.556
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГ 5х1,0
0.080
км
ООО «ТФК «Большой Урал»
Москва
КВВГ 5х1,0
0.060
км
ООО «АлкоМ»
Санкт-Петербург
КВВГ 5х1,0
0.595
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КВВГ 5х1,0
0.111
км
АО «ЭлектроТехМаш»
Санкт-Петербург
КВВГ 5х1,0
0.194
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
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