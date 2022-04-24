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Кабель КВВГ 4х6,0

КВВГ 4х6,0
0.080
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГ 4х6,0
0.044
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КВВГ 4х6,0
2.966
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГ 4х6,0
0.010
км
ООО «РыбинскКабель»
Рыбинск
КВВГ 4х6,0
0.318
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
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