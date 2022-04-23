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Кабель КВВГ 4х2,5

КВВГ 4х2,5
0.000
км
ООО «СтройТехСнабжение»
Пермь
КВВГ 4х2,5
0.381
км
ООО ТД «Базис»
Екатеринбург
КВВГ 4х2,5
0.250
км
ООО «ЯрКо»
Красноярск
КВВГ 4х2,5
0.070
км
ООО «РКБ»
Санкт-Петербург
КВВГ 4х2,5
0.023
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КВВГ 4х2,5
0.145
км
АО «ЭлектроТехМаш»
Санкт-Петербург
КВВГ 4х2,5
0.060
км
ООО «ПЭК»
Москва
КВВГ 4х2,5
0.324
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВВГ 4х2,5
0.063
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГ 4х2,5
0.050
км
ООО «РыбинскКабель»
Рыбинск
КВВГ 4х2,5
2.112
км
120 800,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГ 4х2,5
0.100
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
КВВГ 4х2,5
0.100
км
ООО «СаранскКабель»
Саранск
КВВГ 4х2,5
0.376
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
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