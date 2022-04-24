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Кабель КВВГ 4х1,0

КВВГ 4х1,0
0.349
км
ООО «Уралкабельпром»
Пермь
КВВГ 4х1,0
0.100
км
ООО ТД «Базис»
Екатеринбург
КВВГ 4х1,0
0.180
км
ООО «ТК ЭнергоРесурс»
Архангельск
КВВГ 4х1,0
0.234
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГ 4х1,0
3.200
км
ООО «ЯрКо»
Красноярск
КВВГ 4х1,0
2.500
км
ООО «ЛенСтройМет ВК»
Санкт-Петербург
КВВГ 4х1,0
Под заказ
м
ООО «ГК «ЭнергоНефть»
Пермь
КВВГ 4х1,0
1.829
км
ООО «НК-Кабель»
Саранск
КВВГ 4х1,0
0.057
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВВГ 4х1,0
20.458
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГ 4х1,0
0.230
км
ООО «Гранд-Электро»
Новосибирск
КВВГ 4х1,0
0.973
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГ 4х1,0
4.006
км
54 000,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГ 4х1,0
0.033
км
ООО «Химтес-Электрокомплект»
Екатеринбург
КВВГ 4х1,0
2.168
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КВВГ 4х1,0
0.194
км
ООО «РыбинскКабель»
Рыбинск
КВВГ 4х1,0
0.405
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
КВВГ 4х1,0
0.405
км
ООО «СаранскКабель»
Саранск
КВВГ 4х1,0
1.893
км
37,57 RUB
ООО «СибЭлектроКабель»
Томск
КВВГ 4х1,0
0.110
км
ООО «Кабель комплект»
Челябинск
КВВГ 4х1,0
0.010
км
ООО «Кабель комплект»
Челябинск
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