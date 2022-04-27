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Кабель КВВГ 4х0,75

КВВГ 4х0,75
0.150
км
ООО «ТД Энергоальянс»
Санкт-Петербург
КВВГ 4х0,75
0.027
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВВГ 4х0,75
0.224
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
КВВГ 4х0,75
0.224
км
ООО «СаранскКабель»
Саранск
КВВГ 4х0,75
0.055
км
ООО «Диада»
Москва
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