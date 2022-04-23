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Кабель КВВГ 37х2,5

КВВГ 37х2,5
0.222
км
ООО «Химтес-Электрокомплект»
Екатеринбург
КВВГ 37х2,5
0.436
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВВГ 37х2,5
0.157
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВВГ 37х2,5
0.200
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГ 37х2,5
0.050
км
АО «ЭлектроТехМаш»
Санкт-Петербург
КВВГ 37х2,5
0.245
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
КВВГ 37х2,5
0.245
км
ООО «СаранскКабель»
Саранск
КВВГ 37х2,5
0.102
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
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