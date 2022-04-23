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Кабель КВВГ 27х2,5

КВВГ 27х2,5
0.060
км
ООО «Уралкабельпром»
Пермь
КВВГ 27х2,5
0.157
км
ООО «ТК ЭнергоРесурс»
Архангельск
КВВГ 27х2,5
0.008
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГ 27х2,5
0.063
км
ООО «Рустехнологии»
Ростов-на-Дону
КВВГ 27х2,5
0.164
км
ООО «Химтес-Электрокомплект»
Екатеринбург
КВВГ 27х2,5
0.049
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВВГ 27х2,5
0.282
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВВГ 27х2,5
0.945
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГ 27х2,5
0.578
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВВГ 27х2,5
0.003
км
759 800,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГ 27х2,5
0.225
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
КВВГ 27х2,5
0.225
км
ООО «СаранскКабель»
Саранск
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